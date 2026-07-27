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Vergunning verleend voor SPJ Stratenloop in Baarle-Nassau
Vandaag om 10:06
De SPJ Stratenloop Bels Lijntje in Baarle-Nassau heeft groen licht gekregen voor de komende vier jaar. De evenementenvergunning is verleend voor de loop op 6 september 2026, 5 september 2027, 3 september 2028 en 2 september 2029.
De hardloopwedstrijd zal plaatsvinden in de Schoolstraat, Boschovenseweg, Boschoven en op het Bels Lijntje. De tijden zijn vastgesteld van kwart voor tien 's ochtends tot kwart over twaalf 's middags. De vergunning is op 23 juli 2026 verzonden.
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