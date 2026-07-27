Verbouwing school in Almkerk: vergunning aangevraagd

De gemeente Altena heeft een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een school aan de Wethouder Raamsstraat in Almkerk. De aanvraag is op 15 juli ontvangen en de gemeente besluit waarschijnlijk voor 9 september.

Gevonden voor jou

De verbouwing betreft de school aan de Wethouder Raamsstraat 1 in Almkerk. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of sloopwerkzaamheden. Hiermee kan de omgeving tijdig op de hoogte zijn van mogelijke veranderingen.

De gemeente Altena publiceert de beslissing over de vergunning voordat 9 september 2026. Zodra de vergunning is verleend, worden de documenten openbaar gemaakt. Tot die tijd kan de aanvraag al wel bekeken worden op de website van de gemeente.