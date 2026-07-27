Beslistermijn voor woningaanpassing in Veen verlengd

De gemeente Altena heeft de beslistermijn voor de omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning aan de Grotestraat 16 in Veen verlengd. Een besluit wordt voor 7 september verwacht.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning, ontvangen op 4 mei 2026, betreft het bouwtechnisch splitsen van een woning. Door de verlenging van de beslistermijn met zes weken zal de gemeente waarschijnlijk voor 7 september een beslissing nemen. Bij goedkeuring zal er een nieuw bericht volgen en kunnen de documenten worden ingezien.

Op dit moment kunnen geïnteresseerden de aanvraag al bekijken en vragen stellen. Meer informatie is te vinden via de website van de gemeente Altena of door te bellen naar 0183 – 51 61 00.