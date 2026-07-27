Grondverbetering bij Gervo Infra in Oirschot gemeld

Gervo Infra B.V. heeft een melding gedaan voor het toepassen van grond aan de Montfortlaan 10 in Oirschot. Dit is bedoeld voor de grondverbetering van een bouwput voor een bijgebouw.

Gevonden voor jou

De melding, die op 22 juli 2026 is gedaan, valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om het gebruik van grond om de bouwput te verbeteren. Dit moet gemeld worden omdat het invloed heeft op de bodem en het milieu.

De melding is uitsluitend een kennisgeving, wat betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Het zaaknummer voor deze procedure is Z-2026-012364.