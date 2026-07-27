Melding grondwerkzaamheden Kromvensedijk in Middelbeers

B. Schepens B.V. heeft een melding gedaan voor werkzaamheden aan de Kromvensedijk in Middelbeers. Het gaat om het vervangen van riolering en een straatreconstructie, waarvoor grond wordt toegepast.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot de melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het bedrijf B. Schepens B.V. is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de Kromvensedijk in Middelbeers. De melding betreft het toepassen van grond, wat betekent dat er grond wordt gebruikt of neergelegd voor de rioleringsvervanging en reconstructie van de straat.

De melding is een formele kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het verzoek is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026072200665 en gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-012396.