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Tijdelijke opslag van grond gemeld in Oost West en Middelbeers
Vandaag om 10:06
Gervo Infra B.V. heeft een melding gedaan voor de tijdelijke opslag van grond aan de Langereijt 14 in Oost West en Middelbeers. Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving en werd op 22 juli 2026 ingediend.
De gemeente Oirschot ontving deze kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het gaat om de opslag van grond, waarbij het zaaknummer Z-2026-012368 van toepassing is voor verdere correspondentie.
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