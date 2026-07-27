Gervo Infra B.V. gaat grond toepassen in Oirschot

Het bedrijf Gervo Infra B.V. heeft een melding gedaan voor het toepassen van grond op de Brandsbeemdseweg 8 in Oirschot. Dit is bedoeld voor het ophogen van het perceel voor nieuwbouw.

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De gemeente Oirschot heeft op 22 juli 2026 een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding betreft het gebruik van grond of baggerslib, wat inhoudt dat de grond wordt gebruikt om het terrein op te hogen. Dit is nodig voor de geplande nieuwbouw op de locatie.

Het gaat om een kennisgeving, er kan dus geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het verzoeknummer voor deze melding is 2026072200014 en het zaaknummer is Z-2026-012366.