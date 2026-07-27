Grond wordt toegepast in Haghorst, geen bezwaar mogelijk

In Haghorst is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie op Lage Haghorst 31. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Hilvarenbeek een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie aan de Lage Haghorst 31 in Haghorst. Dit betekent dat er grond of baggerslib wordt gebruikt of neergelegd, wat een effect kan hebben op de bodem en het milieu.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00018943 en kan niet worden ingezien. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding.