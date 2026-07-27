Omgevingsvergunning aangevraagd voor aanpassing spoorzone Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om de zuidelijke in- en uitrit bij de Julianastraat en Ericssonstraat in Rijen te verbreden. Deze aanvraag is op 22 juli 2026 ingediend.

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Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben een aanvraag ontvangen om de huidige T-splitsing tussen de Julianastraat en Ericssonstraat aan te passen. Dit betekent dat de zuidelijke in- en uitrit in de spoorzone verbreed moet worden.

De aanvraag heeft een informatief karakter en er kan op dit moment nog geen bezwaar gemaakt worden. Pas als er een besluit genomen is op de aanvraag, kunnen belanghebbenden hun zienswijze of bezwaar indienen. Meer informatie over de aanvraag is op te vragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 088-3821000.