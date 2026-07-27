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Bedrijfswoning gepland op Apollostraat in Hilvarenbeek
Vandaag om 10:06
Het college van Hilvarenbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het toevoegen van een bedrijfswoning op de Apollostraat 5-7. De aanvraag is op 21 juli 2026 binnengekomen.
Op de Apollostraat 5-7 in Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend om een bedrijfswoning toe te voegen binnen de bestaande verdieping van het pand. Deze wijziging valt onder de categorie 'bouwwerk veranderen'.
Het kenmerk van de aanvraag is 1066668. De aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.
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