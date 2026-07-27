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Beslistermijn omgevingsvergunning Rijen verlengd
Vandaag om 10:07
De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning van de ABG-organisatie aan de Parallelweg 34 en 36 in Rijen met zes weken verlengd. Dit geldt voor een aanvraag die op 14 juli 2026 is ingediend.
De verlenging van de beslistermijn betreft activiteiten die milieubelastend zijn, zoals het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De aanvraag omvat ook veranderingen in de bedrijfsactiviteiten, zoals het verminderen van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen en de toevoeging van nieuwe activiteiten zoals het maken en opslaan van pekel.
Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00019001. Na de beslissing kunnen belanghebbenden hun bezwaren kenbaar maken.
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