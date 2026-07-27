Vergunning verleend voor voorwerpen op weg in Rijen

De gemeente Rijen heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Deze ontheffing geldt van 10 augustus tot 24 oktober 2026 in de straat Hof van Liedekerke.

Gevonden voor jou

Het besluit voor de ontheffing is op 23 juli 2026 verzonden. Dit betekent dat er in deze periode voorwerpen op of aan de weg geplaatst mogen worden in de straat Hof van Liedekerke in Rijen. Deze ontheffing is verleend onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.