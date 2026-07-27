Nieuwe woningen gepland aan Oude Baan in Hulten

in Gilze en rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van drie vrijstaande woningen aan de Oude Baan in Hulten. Deze aanvraag is op 21 juli 2026 ingediend.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft de realisatie van drie vrijstaande woningen met bijbehorende uitritten. Dit project is gepland aan de Oude Baan in het dorp Hulten.

Voordat bezwaren kunnen worden ingediend, moet er eerst een besluit worden genomen over de aanvraag. Informatie over deze aanvraag kan worden verkregen via het klantcontactcentrum van de gemeente Gilze en Rijen.