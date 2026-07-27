Gilze en Rijen ontvangt aanvraag voor afvalverwerking

De ABG-organisatie in Rijen heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Dit betreft een wijziging van bedrijfsactiviteiten aan de Parallelweg 34 en 36. De aanvraag is op 14 juli 2026 ontvangen door de gemeente Gilze en Rijen.

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De omgevingsvergunning betreft een milieubelastende activiteit. Het bedrijf wil gevaarlijke afvalstoffen verwerken en de opslag van deze stoffen verlagen. Ook willen ze verschillende afvalstromen, waaronder lithium-ion batterijen, accepteren en opslaan.

Verder is er een nieuwe activiteit gepland: het aanmaken, opslaan en afvullen van pekel. Dit soort veranderingen vereist goedkeuring onder de Omgevingswet. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.