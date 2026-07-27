Grondverplaatsing gemeld in Vlijmen

In Vlijmen is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie Achter de Wolput. Deze melding werd op 23 juli 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Heusden is een melding binnengekomen voor het gebruik van grond of baggerslib aan Achter de Wolput in Vlijmen. Dit wordt gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, een set regels die ervoor zorgt dat het milieu beschermd wordt bij zulke werkzaamheden.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00019445 en werd op 23 juli 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de gemeente Heusden via e-mail.