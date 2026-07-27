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Toepassing van grond in Drunen gemeld bij gemeente Heusden
Vandaag om 10:07
De gemeente Heusden heeft een melding ontvangen voor het gebruik van grond of baggerspecie in Drunen. Dit is op 23 juli 2026 afgehandeld en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.
De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat betekent dat er grond of baggerslib op een locatie in Drunen gebruikt of neergelegd gaat worden. Dit moet gemeld worden vanwege mogelijke effecten op de bodem en het milieu.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00019546. Voor vragen of correspondentie over deze melding wordt verzocht om dit nummer te gebruiken.
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