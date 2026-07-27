Grond en baggerspecie toegepast in Drunen, geen bezwaar mogelijk

In Drunen is op 23 juli 2026 een melding afgehandeld voor het toepassen van grond en baggerspecie op de locatie Sectie (2I+2J. Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden heeft een melding ontvangen voor het gebruik van grond of baggerslib in Drunen, op de locatie Sectie (2I+2J. Dit soort meldingen moeten worden gedaan omdat ze invloed kunnen hebben op de bodem en het milieu.

De procedure is afgerond op 23 juli en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00019578.