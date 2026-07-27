Gerichte gehandicaptenparkeerplaats bij Vondelstraat in Vlijmen

De gemeente Heusden heeft besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen bij Vondelstraat 41 in Vlijmen. Het besluit is genomen op 22 juli 2026 en heeft zaaknummer 2224732.

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De parkeerplaats is specifiek bedoeld voor een voertuig met een bepaald kenteken en wordt aangeduid met bord E6 volgens de verkeersregels. Dit besluit is genomen door de burgemeester en wethouders van Heusden na een aanvraag.

Met de aanleg van deze gereserveerde parkeerplek wil de gemeente tegemoetkomen aan de specifieke behoefte van de aanvrager. De gehandicaptenparkeerplaats draagt bij aan een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de buurt van Vondelstraat 41.