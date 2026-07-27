Nieuwe inrit gepland in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een extra inrit aan de Kapelbergstraat in Mariënberg. De aanvraag is op 22 juli 2026 geregistreerd.

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De omgevingsvergunning betreft het maken, hebben of veranderen van een uitweg. Dit houdt in dat er aanpassingen worden gedaan aan de toegang tot een perceel, zoals het aanleggen van een extra inrit.

Inwoners van Sint-Michielsgestel kunnen de aanvraagstukken bekijken na het maken van een afspraak met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend.