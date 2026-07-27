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Filmavond Zinderende Zomeravonden in Park Vreedeoord
Vandaag om 10:09
Op 8 juli is een melding ontvangen voor een filmavond op 11 september in Park Vreedeoord, Dongen. Deze activiteit is vergunningsvrij.
De melding voor de Zinderende Zomeravonden filmavond is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001117. Omdat het evenement geen vergunning vereist, is het niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.
De filmavond vindt plaats in Park Vreedeoord in de gemeente Dongen. Voor vragen kan contact worden opgenomen via het e-mailadres [email protected].
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