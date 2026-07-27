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Hospita overeenkomst in 's Gravenmoer voor vijf jaar aangevraagd
Vandaag om 10:09
Op 22 juli is een aanvraag ingediend voor een afwijking van het omgevingsplan in 's Gravenmoer. Het gaat om een hospita overeenkomst voor vijf jaar op de Grutterijstraat.
De aanvraag voor de afwijking van het omgevingsplan betreft de locatie Grutterijstraat 95 in 's Gravenmoer en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001196. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure en neemt doorgaans binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan één keer met zes weken verlengd worden als dat nodig is.
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