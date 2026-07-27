Deels slopen en asbest verwijderen in Dongen zonder vergunning

Op 14 juli is een melding ontvangen voor het deels slopen van een woning en het verwijderen van asbest aan de Hoge Ham in Dongen. Voor deze activiteiten is geen vergunning nodig.

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De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001157 en betreft de locatie Hoge Ham 172 in Dongen. Omdat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, kunnen er geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.