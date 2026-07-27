Nieuw opslaggebouw aan Wilhelminastraat in Dongen

Op 10 juli 2026 is een melding ontvangen voor de bouw van een nieuw opslaggebouw aan de Wilhelminastraat 65 in Dongen. Deze bouwactiviteit is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

De melding voor het nieuwe opslaggebouw aan de Wilhelminastraat 65 in Dongen is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001142. Omdat de bouw vergunningsvrij is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen via hun e-mailadres, onder vermelding van het zaaknummer.