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Vergunning verleend voor Zinderende Zomeravonden in Dongen
Vandaag om 10:09
De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor de Zinderende Zomeravonden op 11 september 2026 in park Vredeoord. Deze vergunning betreft een ontheffing voor drank en horeca.
Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Dongen besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de Zinderende Zomeravonden. Deze festiviteiten vinden plaats op 11 september in park Vredeoord en hebben een ontheffing voor de verkoop van drank en horeca. De gemeente publiceert dit besluit om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.
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