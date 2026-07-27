Aanvraag nieuwbouwproject op Willem Dreeslaan in Dongen

Op 23 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor de bouw van een commerciële ruimte met daarboven een maisonette aan de Willem Dreeslaan in Dongen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft zowel een technische bouwactiviteit als een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het project bevindt zich op de Willem Dreeslaan en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001199.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken als er extra informatie nodig is van de aanvrager.