Ontheffing voor zinderende zomeravonden in park Vredeoord aangevraagd

Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor de zinderende zomeravonden op 11 september 2026 in park Vredeoord. Het gaat om een ontheffing voor drank en horeca.

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De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001201 en wordt behandeld volgens een standaardprocedure. De gemeente Dongen verwacht binnen acht weken een besluit te nemen, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als er extra informatie van de aanvrager nodig is.