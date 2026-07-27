Container geplaatst in Dongen zonder vergunning

In Dongen is een melding ontvangen voor het plaatsen van een container bij Hamsesticht 17. De container staat er van 23 juli tot 4 augustus 2026.

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Op 22 juli 2026 is er een melding gedaan voor het plaatsen van een container in Dongen, bij Hamsesticht 17. Deze melding, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001197, betreft het tijdelijk plaatsen van een container.

Aangezien de activiteiten uit deze melding vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. De container zal er staan van 23 juli tot en met 4 augustus 2026.