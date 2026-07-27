Waalwijk beëindigt gehandicaptenparkeerplaats Sweelinckstraat

De gemeente Waalwijk heeft besloten de gehandicaptenparkeerplaats nabij Sweelinckstraat 50 op te heffen. Dit besluit is genomen omdat de houder van de parkeerplaats geen voertuig meer bezit.

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Het college van Waalwijk heeft conform de Wegenverkeerswet een verkeersbesluit genomen om de gehandicaptenparkeerplaats bij Sweelinckstraat 50 te verwijderen. De parkeerplaats was gereserveerd voor een specifieke bewoner, die nu geen auto meer heeft. Hierdoor komt de plek beschikbaar voor algemeen gebruik.

De maatregel is onderdeel van de beleidsregels voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente, waarin staat dat een parkeerplaats kan worden opgeheven als de houder geen voertuig meer bezit. De gemeente wil hiermee de bruikbaarheid van de openbare ruimte bevorderen en de verkeersveiligheid waarborgen.