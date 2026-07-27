Waalwijk verleent vergunning voor snoeien bomen Zomerdijk

Het college van Waalwijk heeft op 23 juli 2026 een vergunning verleend voor het snoeien van drie bomen langs de Zomerdijk. Dit besluit betreft het kandelaberen, oftewel het sterk terugsnoeien, van de bomen.

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De omgevingsvergunning is verleend onder het zaaknummer WWK-2026-018990. Het betreft locaties in Waalwijk en Capelle, namelijk Waalwijk (WWK00) K 664, Capelle (CPL02) N 119 en Waalwijk (WWK00) A 1766. Naast het snoeien van de bomen, is er ook toestemming verleend voor andere werkzaamheden die geen bouwwerk zijn.

Het besluit is op 23 juli 2026 bekendgemaakt. Inwoners die het besluit willen inzien, kunnen een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk. De stukken zijn tegen betaling van leges verkrijgbaar.