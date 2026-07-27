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Nieuwe inrit gepland aan Oude Maasweg in Waalwijk
Vandaag om 10:09
Op 22 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een nieuwe inrit aan de Oude Maasweg in Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019194.
Voor de locatie aan de Oude Maasweg in Waalwijk is een aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen. Het gaat om het realiseren van een nieuwe inrit. De aanvraag volgt de standaard procedure en is op 22 juli 2026 geregistreerd.
Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt, omdat er nog geen besluit is genomen. Zodra er een besluit is, zal dit bekendgemaakt worden. Geïnteresseerden die de stukken willen inzien, moeten een afspraak maken met de Frontoffice Vergunningen van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Voor een uitgeprinte versie van de documenten zijn kosten verschuldigd.
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