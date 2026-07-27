Waalwijk past grond en baggerspecie toe bij A59

In Waalwijk is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie bij Toerit 40 Noord aan de A59. Dit vond plaats op 23 juli 2026.

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De gemeente Waalwijk heeft op 23 juli 2026 een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie bij Toerit 40 Noord aan de A59. Het betreft een melding op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding is geregistreerd onder het zaaknummer Z2026-00019579.

Het toepassen van grond of baggerspecie houdt in dat er grond of baggerslib wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen. Deze melding ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.