Oosterhout: Geen milieueffectrapportage nodig voor oliebedrijf

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is voor de uitbreiding van Van der Kooy Pijnacker B.V. aan de Denariusstraat. Het bedrijf wil zijn verwerkingscapaciteit van plantaardige en dierlijke oliën en vetten verdubbelen.

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Het bedrijf Van der Kooy Pijnacker B.V. in Oosterhout is van plan om zijn activiteiten uit te breiden. De verwerkingscapaciteit van plantaardige en dierlijke oliën en vetten zal worden verdubbeld naar 72.000 ton per jaar. Dit besluit is op 16 juli 2026 genomen.

Voordat de vergunning kan worden aangevraagd, moet worden beoordeeld of er een milieueffectrapportage nodig is. De gemeente Oosterhout heeft besloten dat dit niet nodig is op basis van de ingediende plannen. Het besluit ligt ter inzage van 28 juli tot en met 8 augustus 2026 bij de gemeente.