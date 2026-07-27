Oosterhout wijst nieuwe hondengebieden aan

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben nieuwe losloopgebieden, hondenverbodszones en uitlaatplaatsen voor honden aangewezen. Dit besluit is genomen op 23 juni 2026 en treedt in werking de dag na bekendmaking.

Gevonden voor jou

De gemeente Oosterhout heeft verschillende gebieden aangewezen waar honden vrij mogen rondlopen, niet mogen komen of waar ze hun behoefte mogen doen zonder dat de eigenaar dit hoeft op te ruimen. De losloopgebieden zijn gemarkeerd in blauw en paars op de hondenkaarten, terwijl de hondenverbodszones rood zijn en de uitlaatplaatsen groen.

Eerdere aanwijzingen voor deze gebieden zijn ingetrokken. De nieuwe regels zijn opgesteld om duidelijkheid te bieden aan hondenbezitters en andere inwoners. De kaarten met de aangewezen gebieden zijn beschikbaar op de website van de gemeente Oosterhout.