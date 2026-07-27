Reyrink Groep breidt activiteiten uit in Goirle

Reyrink Groep B.V. in Goirle heeft plannen om hun milieustraat aan het Oude Beeksepad uit te breiden. Het bedrijf wil opslagfaciliteiten voor bouwstoffen, grond en zand toevoegen en nieuwe gemeentelijke milieustraat activiteiten starten. De melding dateert van 21 juli 2023 en is op 23 juli 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

De Reyrink Groep B.V., gevestigd aan het Oude Beeksepad 40 in Goirle, heeft een melding gedaan voor het uitbreiden van hun bestaande activiteiten als afvalverwerker. Deze uitbreiding omvat opslag van diverse bouwmaterialen en de oprichting van nieuwe milieustraat activiteiten. Een milieustraat is een plek waar mensen afval kunnen brengen dat ze niet in hun gewone afvalbak kunnen gooien.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2023-036064. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.