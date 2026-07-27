Dakkapel aan Zandschelstraat in Goirle vergunningvrij

De gemeente Goirle heeft een verklaring afgegeven dat er geen vergunning nodig is voor de bouw van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Zandschelstraat. Dit besluit is op 23 juli 2026 genomen en verzonden.

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Voor de aanvraag om een dakkapel te plaatsen aan de Zandschelstraat 42 in Goirle, heeft de gemeente bepaald dat dit vergunningvrij kan. Dit betekent dat de eigenaar zonder verdere vergunning de dakkapel mag realiseren.

Het besluit is genomen en verzonden op 23 juli 2026. De aanvraag was op 13 juni 2026 ontvangen door de gemeente en draagt het zaaknummer 1055215. De bouwactiviteit valt onder het omgevingsplan van Goirle.