Herinrichting Kempenlaan Goirle: Kapvergunning aangevraagd

De gemeente Goirle heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Kempenlaan. De aanvraag is binnengekomen op 23 juli 2026 en betreft de herinrichting van de Kempenlaan.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is onderdeel van de plannen voor de herinrichting van de Kempenlaan in Goirle. Het gaat om het kappen van een boom op de locatie met de nummers GLE01 E 3192, 4555 en 4570.

De gemeente Goirle heeft tot 17 september 2026 om een besluit te nemen over deze aanvraag. De termijn kan eventueel verlengd worden, maar de gemeente laat dat dan op tijd weten. Pas na een besluit is het mogelijk om bezwaar te maken.