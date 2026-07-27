Grondwerkzaamheden gemeld aan Hulselseweg in Bladel

De Krom B.V. heeft op 21 juli een melding gedaan om grond toe te passen op de Hulselseweg 10 in Bladel. Dit is om een bouwput aan te vullen na bouwwerkzaamheden.

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Op 21 juli 2026 heeft De Krom B.V. bij de gemeente Bladel een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding betreft het gebruik van grond om een bouwput op de locatie Hulselseweg 10 aan te vullen na bouwwerkzaamheden.

Bij deze melding hoort een specifiek verzoeknummer en zaaknummer, maar er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze activiteit. Het gaat namelijk om een kennisgeving die verplicht is vanwege de mogelijke impact op bodem en milieu.