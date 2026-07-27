Beslistermijn verlengd voor monument in Hoogeloon

De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een monument in Hoogeloon met zes weken verlengd.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Bladel besloten de termijn voor de omgevingsvergunning van een gemeentelijk monument aan De Hoef in Hoogeloon te verlengen. Het gaat om het wind- en waterdicht maken van het pand. Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-000934.

De verlenging betekent dat het besluit later genomen wordt, wat invloed kan hebben op de omgeving. Er kan geen bezwaar gemaakt worden tegen deze verlenging. Voor vragen of het inzien van stukken kun je contact opnemen via de website van de gemeente.