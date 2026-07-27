Ruilovereenkomst tussen Waterschap De Dommel en Bladel

Waterschap De Dommel en de gemeente Bladel hebben plannen om een ruilovereenkomst te sluiten. Deze overeenkomst is bedoeld voor grondtransacties die nodig zijn voor het project 'Groote Beerze' en de waterbeheerdoelen van de gemeente.

Gevonden voor jou

Het waterschap heeft de gemeente Bladel gevraagd om grond in te brengen voor de realisatie van het project 'Groote Beerze'. Deze grond is noodzakelijk voor beekherstel en de ontwikkeling van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Bladel wil op haar beurt een perceel van het waterschap verkrijgen voor het bergen van regenwater, een wettelijke taak van de gemeente.

De ruilovereenkomst betreft percelen in Hoogeloon. De gemeente Bladel verkoopt kavel 1 met een oppervlakte van 2,01 hectare, terwijl het waterschap kavel 2 verkoopt, dat 3,34 hectare groot is. Beide partijen hebben ingestemd met de transactie zonder een selectieprocedure, omdat alleen de beoogde koper de benodigde percelen kan overdragen.