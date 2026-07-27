Melding gebruik van grond bij De Wijer 40 in Hapert

Visser Hoogeloon B.V. heeft een melding gedaan om grond te gebruiken voor rioolwerk en werkputten bij De Wijer 40 in Hapert. De melding is gedaan op 21 juli 2026.

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Het bedrijf Visser Hoogeloon B.V. in Hapert heeft een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit houdt in dat ze van plan zijn om grond te gebruiken voor het aanleggen van rioolwerk en werkputten. Deze melding, gedaan op 21 juli, is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid voor bezwaar.

De melding is geregistreerd onder het DSO-verzoeknummer 2026072101703 en heeft als zaaknummer Z-2026-012359. Deze nummers zijn belangrijk voor verdere correspondentie.