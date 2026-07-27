Uitbreiding woning Akkermuntstraat in Beek en Donk aangevraagd

In Beek en Donk is een aanvraag ingediend om een woning aan de Akkermuntstraat uit te breiden. Het gaat om het verhogen van een bestaande uitbouw. De aanvraag is op 22 juli 2026 bij de gemeente Laarbeek ingediend.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft op 22 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit aan de Akkermuntstraat 19 in Beek en Donk. De eigenaar wil de woning uitbreiden door een bestaande uitbouw op te hogen.

Het college van burgemeester en wethouders behandelt deze aanvraag volgens de Omgevingswet. De aanvraag heeft het DSO verzoeknummer 2026072200975 en is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000677. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail.