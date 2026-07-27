Gemeente Woensdrecht weigert verzoek schietbaan Trapke op

De gemeente Woensdrecht heeft besloten een verzoek van schietbaan Trapke op in Huijbergen te weigeren. Het verzoek ging om een afwijking van de regels op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

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Schietbaan Trapke op, gelegen aan de Weg naar Wouw 44 in Huijbergen, had een aanvraag ingediend om af te wijken van de standaardregels voor een onveilige zone volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De gemeente heeft dit verzoek op 23 juli 2026 afgewezen.

Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00014146 en belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking, wat betekent dat het besluit van kracht blijft zolang het bezwaar in behandeling is.