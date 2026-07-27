Vergunning verleend voor dakrenovatie in Huijbergen

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het renoveren en isoleren van het hellende dak aan de Vennekensstraat 8 in Huijbergen. De vergunning werd op 23 juli 2026 verzonden.

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Het project in Huijbergen betreft het renoveren en isoleren van een hellend dak aan de Vennekensstraat. Deze werkzaamheden zijn nu officieel goedgekeurd door de gemeente Woensdrecht, die de omgevingsvergunning heeft verleend en op 23 juli heeft verzonden.

Inwoners die bezwaar willen maken tegen deze beslissing, kunnen dat binnen zes weken na de verzenddatum doen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift is te vinden op de website van de gemeente.