Advertentie
Woensdrecht wijst laadplekken aan voor elektrische auto's
Vandaag om 10:09 • Aangepast vandaag om 10:22
De gemeente Woensdrecht heeft besloten om speciale parkeervakken aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze vakken komen op drie locaties binnen de dorpskernen van Hoogerheide en Woensdrecht.
Het besluit is op 23 juli 2026 genomen en heeft als doel om het opladen van elektrische voertuigen te vergemakkelijken. De gemeente wil hiermee inspelen op de groeiende vraag naar laadvoorzieningen vanwege het toenemende gebruik van elektrische auto's.
De aangewezen locaties zijn Oostlaan 53 in Hoogerheide en Molenakkers 6 en Edward Jennerstraat 45 in Woensdrecht. Het besluit is genomen in overleg met de politie Zeeland, West-Brabant, die instemming heeft verleend. De gemeente streeft hiermee naar een efficiënter en duurzamer gebruik van de openbare ruimte.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie