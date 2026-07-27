Melding opslag grond en baggerspecie bij Rilland-Moerdijk

De gemeente Woensdrecht heeft een melding ontvangen voor het opslaan van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie bij Rilland-Moerdijk. Deze melding is op 23 juli afgehandeld.

Gevonden voor jou

Bij Rilland-Moerdijk gaat men zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie opslaan. Dit valt onder de milieuregels van het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding is bekend onder zaaknummer Z2026-00019358 en is op 23 juli afgehandeld.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze melding. Voor eventuele correspondentie over deze zaak wordt het gebruik van het zaaknummer aangeraden.