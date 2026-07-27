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Brandveiligheidsmelding voor De Heksenboom in Sint Anthonis
Vandaag om 10:09 • Aangepast vandaag om 10:23
De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen over het brandveilig gebruik van De Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. Deze melding is op 25 juni 2026 geregistreerd.
De melding betreft het adres Bosweg 40 in Sint Anthonis en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004204. Het gaat om activiteiten die vergunningsvrij zijn, wat betekent dat er geen bezwaar of zienswijze kan worden ingediend.
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