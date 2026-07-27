Brandveiligheidsmelding voor De Heksenboom in Sint Anthonis

De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen over het brandveilig gebruik van De Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. Deze melding is op 25 juni 2026 geregistreerd.

Gevonden voor jou

De melding betreft het adres Bosweg 40 in Sint Anthonis en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004204. Het gaat om activiteiten die vergunningsvrij zijn, wat betekent dat er geen bezwaar of zienswijze kan worden ingediend.