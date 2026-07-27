Aanvraag bijwoning Haps buiten behandeling gesteld

De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijwoning aan de Hoefseweg in Haps buiten behandeling gesteld. Dit besluit is genomen op 20 juli 2026.

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De aanvraag betrof een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders besloot de aanvraag op 20 juli 2026 buiten behandeling te stellen. De locatie van de geplande bijwoning was Hoefseweg 4x in Haps.

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 augustus 2026 bezwaar maken tegen het besluit bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Hoewel een bezwaarschrift de uitvoering van het besluit niet stopt, is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank Oost-Brabant. Dit zorgt ervoor dat het besluit tijdelijk niet in werking treedt.