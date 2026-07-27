Vergunning verleend voor houten jukken in Rijkevoort

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van houten jukken in Rijkevoort. Dit gebeurt tussen 2 september en 29 september 2026 op een locatie tussen Sassekamp en Hoogeindsestraat.

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De vergunning is op 22 juli 2026 verleend. De aanvraag betreft het plaatsen van houten constructies op een ongenummerde locatie in Rijkevoort. Het project heeft het zaaknummer Z2026-00004501.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Land van Cuijk. Dit moet uiterlijk op 2 september 2026 gebeuren. Voor dringende zaken is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank Oost-Brabant, waardoor het besluit niet direct in werking treedt.