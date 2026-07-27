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Containervergunning nabij Jan Campertstraat in Cuijk verleend
Vandaag om 10:09 • Aangepast vandaag om 10:24
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een container nabij Jan Campertstraat 7 in Cuijk. De container mag er staan van 1 augustus tot en met 31 augustus 2026.
Het besluit om de vergunning te verlenen werd genomen op 22 juli 2026. De locatie waar de container wordt geplaatst, is nabij Jan Campertstraat 7 in Cuijk. Dit besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004788.
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