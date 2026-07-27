Containervergunning nabij Jan Campertstraat in Cuijk verleend

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een container nabij Jan Campertstraat 7 in Cuijk. De container mag er staan van 1 augustus tot en met 31 augustus 2026.

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Het besluit om de vergunning te verlenen werd genomen op 22 juli 2026. De locatie waar de container wordt geplaatst, is nabij Jan Campertstraat 7 in Cuijk. Dit besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004788.