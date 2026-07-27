Vergunning verleend voor aanpassingen Lavendel 170 Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van bergingentrees, balkonvalbeveiliging en het omkleuren van buitendeuren aan de Lavendel 170 in Cuijk. Dit besluit is op 21 juli 2026 genomen.

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Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Land van Cuijk heeft groen licht gegeven voor bouwactiviteiten aan de Lavendel 170 in Cuijk. De vergunning betreft het aanpassen van de ingangen van bergingen, het verbeteren van de veiligheid van balkons en het schilderen van buitendeuren. Het besluit werd op 21 juli 2026 genomen en heeft zaaknummer Z2026-00003755.